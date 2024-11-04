Наставник «Монако» лестно высказался о «Болонье»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер лестно высказался о «Болонье».

«Конечно, это очень хорошая команда, они провели великолепный прошлый сезон. Летом к ним пришёл новый тренер Винченцо Итальяно, который имеет прекрасный еврокубковый опыт с «Фиорентиной». В составе «Болоньи» достаточное количество классных игроков, которые способны делать разницу. В выходные они разобрались с «Лечче» и стали еще увереннее в себе. Это классный соперник, но я убеждён, что им будет нелегко с нами», - цитирует Хюттера официальный сайт «Монако».

Матч между «Болоньей» и «Монако» состоится завтра в 23:00 по московскому времени.