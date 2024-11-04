Фонсека сделал заявление по Леау перед матчем с «Реалом»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау готовится к возвращению в стартовый состав команды.

Португальский футболист начинал на скамейке запасных три из четырёх предыдущих матчей «россонери», включая две недавние встречи с «Наполи» и «Монцей» в Серии А. Форвард не забивал с конца августа, однако, как признался рулевой Паулу Фонсека, в предстоящем поединке Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» ему будет доверено место в основе.

«Завтра Леау выйдет в старте», – открыто заявил на предматчевой пресс-конференции тренер «Милана».

Выездная для итальянского коллектива игра пройдёт во вторник в 23:00 по московскому времени.