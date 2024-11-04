Меньян поделился ожиданиями от матча с «Реалом»

Голкипер «Милана» Майк Меньян побеседовал с журналистами на предматчевой пресс-конференции.

Команды встретятся во вторник на «Сантьяго Бернабеу» в рамках четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов. Поединок начнётся в 23:00 по московскому времени.

«На «Бернабеу» мы должны действовать организованно и быть сплочёнными, как семья.

Футбол – это всегда адреналин, я с большим энтузиазмом подхожу к любому матчу. Приятнее всего, конечно, добиваться побед с командой», – заявил накануне игры Меньян.

В активе мадридского «Реала» шесть набранных очков после трёх туров. «Милан» имеет на своём счету три балла.