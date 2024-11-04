Тренер «Милана» Фонсека рассказал, что думает об Анчелотти

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека поделился мнением о Карло Анчелотти в преддверии матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Россонери» сыграют со «сливочными» во вторник на «Сантьяго Бернабеу». Встреча стартует в 23:00 по московскому времени.

«Я считаю Анчелотти эталоном, – высказывается Фонсека на пресс-конференции. – Для меня он один из лучших тренеров в мире. Что бы он ни говорил, к нему всегда прислушиваешься», – цитирует Madrid Xtra португальского наставника.

«Реал» занимает 12-ю строчку в таблице общего этапа Лиги чемпионов с шестью набранными очками после трёх туров. «Милан» располагается на 25-й позиции с тремя баллами на счету.