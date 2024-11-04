Кефрен Тюрам лестно высказался о «Лилле»

Полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам поделился ожиданиями от матча против «Лилля».

«Лилль» станет для нас хорошим испытанием. Это прекрасная команда с сильным тренером и атакующим стилем игры, они всегда стараются играть вперед и много владеть мячом. «Лилль» уже удивил многих в этом розыгрыше, обыграв «Реал» и «Атлетико», они совершенно точно уверены в себе, но я надеюсь, что нам удастся вернуться в Турин с тремя очками», - цитирует Тюрама пресс-служба УЕФА.

«Лилль» и «Ювентус» сыграют завтра в 23:00 по московскому времени, оба клуба после трёх матчей имеют в своем активе по шесть зачетных баллов.