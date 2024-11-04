Мотта – о матче с «Лиллем»: «Нам нужна победа»

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта поделился ожиданиями от матча против «Лилля».

«Мы с большим уважением относимся к «Лиллю», они находится в хорошей форме, но нам нужна победа. Каждый матч для нас очень важен, через них мы становимся сильнее как команда. Нам нужно с уверенностью выйти на поле и показать хорошую игру, мы находимся в прекрасной форме.

Травмы? Завтра нам не помогут Милик, Бремер и Нико Гонсалес, все остальные готовы принять участие в матче», - цитирует Мотту TMW.

«Ювентус» сыграет против «Лилля» в гостях завтра, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.