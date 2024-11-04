Итальяно назвал цель «Болоньи» в Лиге чемпионов

Наставник «Болоньи» Винченцо Итальяно пообщался с журналистами перед матчем с «Монако».

«Я не знаю, как «Монако» отреагирует на последние поражения, но могу сказать, что мы чувствуем уверенность после двух побед подряд. К тому же мы играем дома, а значит на стадионе будет фантастическая атмосфера, уверен, что болельщики будут поддерживать нас до конца.

Наша цель на этот турнир – попасть в топ-24, если мы добьемся этого, то можно будет считать, что проделана отличная работа. Но в целом рассматриваем Лигу чемпионов как возможность для роста, поэтому в первую очередь мы сосредоточены на хорошей игре, а не на турнирной таблице», - цитирует Итальяно TMW.