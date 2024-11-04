Келлехер: «Лигочемпионские вечера всегда особенные»

Вратарь «Ливерпуля» Каомхин Келлехер поделился ожиданиями от матча против «Байера».

«Я провёл много лигочемпионских вечеров на «Энфилде», не выходя на поле, но это всегда особенные дни. Завтра будет прекрасный матч, которого я жду с нетерпением. Лига чемпионов – это Лига чемпионов, один из крупнейших турниров в мире, мы максимально мотивированы.

Новый формат Лиги чемпионов? Да, он немного отличается, мне нравится то, что все матчи с разными командами. Классно ездить по разным стадионам», - цитирует Келлехера пресс-служба УЕФА.

Отметим, что Келлехер на данный момент является основным голкипером «Ливерпуля», Алиссон должен вернуться в строй в конце ноября.