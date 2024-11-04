Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Келлехер: «Лигочемпионские вечера всегда особенные»

04 Ноября 2024 • 20:31 Комментировать
Ливерпуль
...
Байер Л
1 1.70 X 4.05 2 4.50
05.11 23:00

Вратарь «Ливерпуля» Каомхин Келлехер поделился ожиданиями от матча против «Байера».

«Я провёл много лигочемпионских вечеров на «Энфилде», не выходя на поле, но это всегда особенные дни. Завтра будет прекрасный матч, которого я жду с нетерпением. Лига чемпионов – это Лига чемпионов, один из крупнейших турниров в мире, мы максимально мотивированы.

Новый формат Лиги чемпионов? Да, он немного отличается, мне нравится то, что все матчи с разными командами. Классно ездить по разным стадионам», - цитирует Келлехера пресс-служба УЕФА.

Отметим, что Келлехер на данный момент является основным голкипером «Ливерпуля», Алиссон должен вернуться в строй в конце ноября.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Каомхин Келлехер

Новости по матчу

Сегодня, 04 Ноября
21:30
Бесплатный прогноз и ставка на Ливерпуль — Байер Лиги чемпионов — 5 ноября 2024
21:28
Прогноз и ставка от Романа Павлюченко на матч Ливерпуль – Байер Лиги чемпионов – 5 ноября 2024
20:22
Слот высказался о новом формате Лиги чемпионов
17:23
Фримпонг – о матче с «Ливерпулем»: «С нетерпением жду встречи со своими партнерами по сборной»
15:47
Конате готовится к матчу с «Байером» в общей группе
10:30
Лига чемпионов: революция или имитация перемен
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ БАЙЕР Л
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Как Алексей Миранчук обскакал Месси в матче плей-офф МЛС Нападающий «Баварии» Кейн назвал лучшего молодого футболиста мира «Великолепно»: Дзюба отреагировал на отставку Корниленко Месси может вернуться в «Барселону» «Спартак» принял решение по Пруцеву «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Глава «Реала» Перес недоволен позицией Анчелотти по трём игрокам - названы имена Кто подвёл команду в дерби всея Руси: три игрока, из-за которых «Спартак» обыграл ЦСКА Гвардиола объяснил поражение от «Борнмута» Неймар ведёт переговоры с новым клубом - это не «Барселона»
Родри – обладатель «Золотого мяча» Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль В борьбе за «Золотой мяч» победило добро УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу» Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Гвардиола оценил бойкот «Реалом» премии «Золотой мяч»
Спортивные новости
«Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ СКА в овертайме сенсационно проиграл «Куньлуню» в КХЛ «Спартак» без проблем справился с «Сочи» в КХЛ Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной» Зверев разгромил Умбера в финале турнира в Париже Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.11.24 в 20:45
ПСВ ПСВ
Жирона Жирона
1.76 4.00 4.00
Видео
05.11.24 в 20:45
Слован Братислава Слован Братислава
Динамо Загреб Динамо Загреб
2.80 3.40 2.37
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Ноября
21:53 · Лига чемпионов
Тренер «Милана» Фонсека рассказал, что думает об Анчелотти
21:48 · Лига чемпионов
Кефрен Тюрам лестно высказался о «Лилле»
21:13 · Лига чемпионов
Мотта – о матче с «Лиллем»: «Нам нужна победа»
20:44 · Лига чемпионов
Итальяно назвал цель «Болоньи» в Лиге чемпионов
20:31 · Лига чемпионов
Келлехер: «Лигочемпионские вечера всегда особенные»
20:22 · Лига чемпионов
Слот высказался о новом формате Лиги чемпионов
20:10 · Англия. Премьер-лига
Аморим: «Меня не интересует, что подумают обо мне после матча с «Манчестер Сити»
18:26 · Испания. Ла Лига
В состав «Реала» вернулся звёздный форвард
18:01 · Лига чемпионов
Анчелотти: «У «Милана» огромный потенциал»
17:53 · Лига чемпионов
Главный тренер «Лилля»: «Каждый матч Лиги чемпионов уникален»
17:28 · Лига чемпионов
Холанн напугал фанатов «Манчестер Сити»
17:23 · Лига чемпионов
Фримпонг – о матче с «Ливерпулем»: «С нетерпением жду встречи со своими партнерами по сборной»
17:01 · Лига чемпионов
Забитцер – о матче со «Штурмом»: «Я родом из Граца, но завтра хочу победить»
16:52 · Лига чемпионов
Шахин – о матче со «Штурмом»: «Перед нами будет стоять сложная задача»
16:42 · Лига чемпионов
Вайсс: «Верю, что завтра нам удастся набрать первые очки в Лиге чемпионов»
15:47 · Англия. Премьер-лига
Конате готовится к матчу с «Байером» в общей группе
08:51 · Лига чемпионов
Стало известно, какой вратарь «Реала» сыграет с «Миланом» 1
03 Ноября
01:31 · Англия. Премьер-лига
Важный игрок «Манчестер Сити» пропустит два ближайших матча
01 Ноября
12:37 · Лига чемпионов
Ещенко оценил новый формат Лиги чемпионов
04:06 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Куртуа сможет сыграть за «Реал»
31 Октября
09:48 · Англия. Премьер-лига
Клопп назвал поражение «Ливерпуля», которое не может забыть
30 Октября
19:43 · Лига чемпионов
Личка: «Мне нравилась прежняя Лига чемпионов»
14:10 · Лига чемпионов
Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль 22
06:00 · Германия. Бундеслига
Стало известно, что сказал Компани игрокам «Баварии» после разгрома от «Барселоны»
29 Октября
17:18 · Лига чемпионов
Назван главный фаворит на завоевание следующего «Золотого мяча»: Мбаппе – второй, Ямаль – четвёртый 8
Все новости