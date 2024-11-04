Слот высказался о новом формате Лиги чемпионов

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями от матча против леверкузенского «Байера».

«Это большой европейский матч, что часто бывает в Лиге чемпионов. Конечно, принципиальности этому матчу добавляет и то, что Хаби Алонсо играл в «Ливерпуле». «Байер» показал невероятные результаты в прошлом сезоне и в Бундеслиге, и в Лиге Европы, они очень хороши. Все любители футбола с нетерпением ждут этот матч.

Новый формат Лиги чемпионов? Каждый матч новый соперник, но многое зависит от везения, жребий определяет то, где мы будем играть, дома или на выезде. Но мне нравится в это формате то, что каждый день можно найти очень интересные матчи», - цитирует Слота пресс-служба УЕФА.