Анчелотти: «У «Милана» огромный потенциал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Милана».

«Конечно, для меня это особенный матч, учитывая мое прошлое в «Милане». Они не очень хорошо начали, но по-прежнему опасны, потому что имеют качественную атаку. У них огромный потенциал, но реализовать его пока не удается. Мы готовимся к тяжёлой игре», - цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

«Реал» примет «Милан» завтра, 5 ноября, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.

«Милан» после трёх матчей в Лиге чемпионов имеет всего лишь три очка, а в активе мадридского клуба шесть зачетных баллов.