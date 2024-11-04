Главный тренер «Лилля»: «Каждый матч Лиги чемпионов уникален»

Наставник французского «Лилля» Бруно Женезио поделился ожиданиями от матча против «Ювентуса».

«Каждый матч Лиги чемпионов уникален, но для достижения результата всегда важна целеустремленность. «Ювентус», как и все итальянские команды, очень хорошо организован, против них сложно играть. Мы уже добились двух больших побед в этом розыгрыше Лиги чемпионов и не собираемся переставать бороться. Команда выложится на полную, наши прекрасные болельщики придают игрокам силы», - цитирует Женезио пресс-служба УЕФА.

Матч между «Лиллем» и «Ювентусом» состоится завтра, 5 ноября, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.