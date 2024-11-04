Холанн напугал фанатов «Манчестер Сити»

В социальных сетях появилось видео с тренировки «Манчестер Сити». На нём нападающий Эрлинг Холанн внезапно падает на газон и корчится от боли, держась за ногу. Вскоре после этого норвежец поднялся и продолжил работу. Судя по всему, Холанн просто пошутил или, по крайней мере, преувеличил какой-то ушиб.

В настоящий момент «Манчестер Сити» готовится к гостевому матчу Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга». Команды сыграют во вторник, 5 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Добавим, что «Манчестер Сити» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.