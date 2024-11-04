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Фримпонг – о матче с «Ливерпулем»: «С нетерпением жду встречи со своими партнерами по сборной»

04 Ноября 2024 • 17:23 Комментировать
Ливерпуль
...
Байер Л
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05.11 23:00

Фланговый защитник «Байера» Жереми Фримпонг с нетерпением ждёт матча против «Ливерпуля».

«Играть в Лиге чемпионов – это прекрасно. Будет здорово сразиться с моими партнерами по сборной Голландии: Виргилом Ван Дейком, Райаном Гравенберхом и Коди Гакпо. Мы уже обсуждали с ними этот момент в расположении сборной, буду рад их увидеть, хоть и по другую сторону», - цитирует Фримпонга пресс-служба УЕФА.

«Ливерпуль» примет на своём поле «Байер» завтра, 5 ноября.

23-летний Фримпонг, на которого претендуют многие европейские топ-клубы, сыграл девять матчей за «Байер» в нынешнем сезоне чемпионата Германии, отметился одним забитым голом и отдал три голевые передачи.

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ЛИВЕРПУЛЬ БАЙЕР Л
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