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Забитцер – о матче со «Штурмом»: «Я родом из Граца, но завтра хочу победить»

04 Ноября 2024 • 17:01 Комментировать
Боруссия Д
...
Штурм Грац
1 1.17 X 8.00 2 14.00
05.11 23:00

Австрийский полузащитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер поделился ожиданиями от матча против «Штурма».

«Я родился в Граце, вырос там, у меня очень много прекрасных воспоминаний, но завтра мы хотим победить.

Моя позиция на поле? В последнее время я играю в центре, это здорово работает, но, естественно, я отдаю все силы на поле, куда бы меня не поставили», - цитирует Забитцера пресс-служба УЕФА.

Встреча между «Боруссией» и «Штурмом» состоится завтра, 4 ноября, в Дортмунде.

30-летний Забитцер сыграл 13 матчей за дортмундцев в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.

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Штурм Боруссия Дортмунд Марсель Забитцер ещё теги

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