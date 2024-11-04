Забитцер – о матче со «Штурмом»: «Я родом из Граца, но завтра хочу победить»

Австрийский полузащитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер поделился ожиданиями от матча против «Штурма».

«Я родился в Граце, вырос там, у меня очень много прекрасных воспоминаний, но завтра мы хотим победить.

Моя позиция на поле? В последнее время я играю в центре, это здорово работает, но, естественно, я отдаю все силы на поле, куда бы меня не поставили», - цитирует Забитцера пресс-служба УЕФА.

Встреча между «Боруссией» и «Штурмом» состоится завтра, 4 ноября, в Дортмунде.

30-летний Забитцер сыграл 13 матчей за дортмундцев в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.