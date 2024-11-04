Шахин – о матче со «Штурмом»: «Перед нами будет стоять сложная задача»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин пообщался с журналистами перед матчем со «Штурмом».

«В последние годы «Штурм» очень достойно показывает себя, поэтому завтра перед нам будет стоять сложная задача.

Травмированные игроки? Могу сказать, что Альмугера Кабар возвращается в строй, не думаю, что кто-то еще успеет восстановиться.

Игра Феликса Нмеча? Это особенный игрок, который способен закрыть любую позицию в центре поля. Конечно, каждый тренер хотел бы иметь такого футболиста у себя в составе», - приводит слова Шахина пресс-служба УЕФА.

«Боруссия» примет «Штурм» завтра, 5 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.