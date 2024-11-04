Вайсс: «Верю, что завтра нам удастся набрать первые очки в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Слована» Владимир Вайсс рассчитывает, что его команде удастся набрать первые очки в Лиге чемпионов в матче с загребским «Динамо».

«Я верю, что завтра нам удастся набрать очки, но мы должны относиться к сопернику большим уважением, это очень качественная команда.

Травмы? Я верю в футболистов, которые завтра выйдут на поле. Каждый игрок в нашей команде очень важен», - цитирует Вайсса пресс-служба УЕФА.

Стоит отметить, что в активе «Динамо» четыре зачетных балла.

Матч между «Слованом» и загребским «Динамо» состоится завтра, 5 ноября, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 20:45 по московскому времени.