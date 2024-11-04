Стало известно, какой вратарь «Реала» сыграет с «Миланом»

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Карло Анчелотти не хочет рисковать здоровьем первого номера команды Тибо Куртуа. Как стало известно Defensa Central, в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Милана» место в воротах займет украинец Андрей Лунин.

Анчелотти заявил Куртуа, что намерен поберечь его в ближайших играх, дабы исключить возможность рецидива травмы. Таким образом, Тибо может вернуться на поле после паузы на матчи сборных.

Матч общего этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Миланом» пройдет во вторник, 5 ноября. Стартовый свисток на «Сантьяго Бернабеу» прозвучит в 23:00 по московскому времени.