Ещенко оценил новый формат Лиги чемпионов

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как относится к новому формату Лиги чемпионов УЕФА.

«Формат не так важен. Всё равно игроки выходят на поле и бьются, защищают имя клуба. Лига чемпионов остаётся Лигой чемпионов вне зависимости от формата», - передает слова Ещенко Metaratings.ru.

В обновленном формате Лиги чемпионов УЕФА принимают участие 36 клубов вместо 32. В турнире был отменен групповой этап, теперь все клубы находятся в объединенной турнирной таблице. Напомним, что действующим триумфатором турнира является мадридский «Реал», обыгравший в финале «Боруссию» Дортмунд.