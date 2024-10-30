Личка: «Мне нравилась прежняя Лига чемпионов»

Рулевой столичного «Динамо» Марцел Личка высказался о новом формате Лиги чемпионов УЕФА.
Специалист заявил, что не хотел бы делать выводы в самом начале, лучше сначала посмотреть этот розыгрыш.
— Понятное дело, мне нравилась прежняя Лига чемпионов, но сейчас в этот турнир может попасть чуть больше команд, — приводит слова Лички Metaratings.
Тренер отметил, что раньше с условным «Манчестер Сити» ты мог сыграть сначала на выезде, а потом при своих болельщиках, а при новом формате такой клуб может не приехать.
Стоит сказать, что с нового сезона в Лиге чемпионов больше нет группового этапа, все команды находятся в общей турнирной таблице и проводят по восемь матчей вместо шести.
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