Личка: «Мне нравилась прежняя Лига чемпионов»

Рулевой столичного «Динамо» Марцел Личка высказался о новом формате Лиги чемпионов УЕФА.

Специалист заявил, что не хотел бы делать выводы в самом начале, лучше сначала посмотреть этот розыгрыш.

— Понятное дело, мне нравилась прежняя Лига чемпионов, но сейчас в этот турнир может попасть чуть больше команд, — приводит слова Лички Metaratings.

Тренер отметил, что раньше с условным «Манчестер Сити» ты мог сыграть сначала на выезде, а потом при своих болельщиках, а при новом формате такой клуб может не приехать.

Стоит сказать, что с нового сезона в Лиге чемпионов больше нет группового этапа, все команды находятся в общей турнирной таблице и проводят по восемь матчей вместо шести.