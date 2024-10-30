Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль

В понедельник «Золотой мяч» получил полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Теперь эксперты начали делиться своими прогнозами на следующий «Золотой мяч». Авторитетный портал Goal составил свой рейтинг и удивил фаворитом. Первое место занял Роберт Левандовски, который сейчас исправно забивает. Поляк явно заслуживал «Золотой мяч» в 2020 году, но тогда вручение отменили из-за пандемии коронавируса.

Вторую строчку в рейтинге занимает другой игрок «Барселоны» - Ламин Ямаль. Тройку замыкает Винисиус Жуниор.

Дальше в топ-10 идут Эрлинг Холанн, Рафинья, Гарри Кейн, Мохамед Салах, Килиан Мбаппе, Педри и Букайо Сака.

В то же время специалисты из мира ставок на спорт считают фаворитом на получение следующего «Золотого мяча» Винисиуса Жуниора.

Назван главный фаворит на завоевание следующего «Золотого мяча»: Мбаппе – второй, Ямаль – четвёртый