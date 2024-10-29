Назван главный фаворит на завоевание следующего «Золотого мяча»: Мбаппе – второй, Ямаль – четвёртый

«Золотой мяч» в 2024 году выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Не все приняли результаты голосования – представители «Реала» даже отказались ехать на церемонию в Париж. Ситуация продолжает широко обсуждаться, а между тем эксперты из мира ставок уже составили список фаворитов на завоевание «Золотого мяча» в 2025 году.

По мнению специалистов, фаворитом номер один является Винисиус Жуниор. Его шансы оцениваются примерно в 20%. На втором месте идёт Килиан Мбаппе (примерно 18%), а тройку замыкает Эрлинг Холанн (примерно 16%).

В топ-5 также входят Ламин Ямаль (около 11%) и Джуд Беллингем (примерно 10%).