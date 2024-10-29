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Лига чемпионов

Антон Миранчук назвал два клуба Лиги чемпионов, которые отказались от него из-за паспорта России

29 Октября 2024 • 14:17 Комментировать

Полузащитник Антон Миранчук в начале осени подписал контракт со швейцарским клубом «Сьон». У футболиста были и другие варианты, но некоторые клубы отказались от него из-за российского гражданства. Об этом Миранчук рассказал на канале Nobel в YouTube.

- Было пару клубов, которые говорили, что русского лучше не брать. Один клуб сказал: «У нас в чемпионате нет никого с российским паспортом. Нас всё устраивает, но, к сожалению, не можем взять».

- Наверное, Германия?

- Нет. С Германией я понимал ситуацию и даже не открывал эту страницу. Это был, по-моему, «Селтик» из Шотландии. И ещё был клуб из Испании. В нём был украинский футболист [речь о «Жироне»], и поэтому они не захотели вести дело.

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Евро-Футбол.Ру,
Сьон Селтик Жирона Антон Миранчук ещё теги
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