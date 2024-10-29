Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об итогах голосования за «Золотой мяч».

- Полузащитник «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча». Согласны с таким выбором?

- И Родри, и Винисиус заслуживали этой награды. Карвахаля тоже отмечу. Конечно, те, кто болеет за «Реал», были огорчены, когда мадридцы не приехали на церемонию награждения и отменили ее показ. Не знаю, по каким критериям выбирали лучшего игрока. Один выиграл Евро и АПЛ, другой - Лигу чемпионов и Ла Лигу, обыграв, кстати, «Манчестер Сити». Так что кому ни дай, все заслуживали эту награду.

- Вы были за Винисиуса, судя по всему?

- Я, как нападающий, за тех, кто забивает и приносит пользу. Родри тоже принес очень большую пользу своей команде и сборной. Так что оба эти варианта для меня нормальные.

- Родри – полузащитник, в отличие от Винисиуса. Значит, ему было сложнее получить приз, ведь на форвардов больше внимания обращают?

- Конечно, все всегда смотрят на голы и на то, как футболисты играют в нападении. Но Модрич получал «Золотой мяч», так что здесь нет ничего сверхъестественного. Ну а то, что Месси и Криштиану Роналду не участвовали в церемонии, – это необычно.

- Как отнеслись к поступку «Реала», который не приехал на церемонию, но в то же время был признан лучшим клубом года?

- Понятно, что клуб хотел видеть Винисиуса обладателем «Золотого мяча». Видимо, у организаторов были другие планы, с которыми «королевский клуб» не согласился. Конечно, это было не совсем красиво со стороны испанцев. Но они бились за своего игрока. Не знаю, по каким критериям производится выбор победителя, но эта шумиха даже на руку организаторам, потому что больше людей в мире обсуждает «Золотой мяч».

- Лучшим тренером признан Карло Анчелотти. А вы кого назвали бы таковым?

- Он выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов. И это прибавляет сразу много вистов. В этой ситуации многим отдаются предпочтения при выборе победителей номинаций. Этот тренер достоин высоких похвал. А так, и Гвардиола, и Скалони, которые также претендовали на награду – это одни из тех тренеров, которые правят нашим футболом.

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- Лучшим вратарем признали Мартинеса из «Астон Виллы» уже во второй раз подряд. Согласны с таким выбором?

- Вопросов нет, только можно было Сафонова признать. Хотя он пока он не наиграл на этот приз. А так, все же считается по очкам, так что очевидно – Мартинес заслужил свою награду.

- Лучшим молодым игроком стал Ямаль. А вы кому отдали бы?

- У Ямаля вообще не было конкурентов в этой номинации.

Елена Григорьевская