Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об итогах голосования за «Золотой мяч».

- Полузащитник «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча». Согласны с таким выбором?

- Думаю, выбрали Родри, потому что английский чемпион, в котором он выступает, сильнее других. Он играет в команде-чемпионе, причем не на последних ролях. Все его выделяли. Поэтому решение нормальное. Его признали по делу.

- То есть он больше достоин «Золотого мяча», чем Винисиус и Беллингем?

- Смотря из чего исходить. Если из чемпионата Англии, то больше, если из Лиги чемпионов – то меньше. Это разноплановые игроки. Каждый хорош в своем. Признали Родри, значит, так надо было.

- Родри – полузащитник, в отличие от Винисиуса и Беллингема. Значит, ему было сложнее получить приз, ведь на форвардов больше внимания обращают?

- Родри практически вел игру команды, причем звездной, ведь «Манчестер Сити» превратился в данный момент в звездную команду. А так я думаю, что каждый из этих троих футболистов какую-то награду заслуживает. У каждого есть свои плюсы.

- Лучшим вратарем признали Мартинеса из «Астон Виллы» уже во второй раз подряд. Согласны с таким выбором?

- Он лучше других претендентов в психологическом плане и приносит реальную пользу своей команде.

- Лучшим клубом назвали «Реал». Это совпало с вашим выбором?

- «Реал» - один из самых сильных клубов мира. Думаю, он получил награду заслуженно.

Реклама

- Лучшим тренером признан Карло Анчелотти. А вы кого назвали бы таковым?

- Он выиграл Лигу чемпионов. Это хороший тренер, который умеет работать со звездами, а это не так просто. Там такие гавнюки бывают иной раз. Надо уметь ими управлять. У Анчелотти это получается, поэтому он заслужил награду. Хотя сейчас много хороших тренеров. Выбор большой. Я бы еще выделил Нагельсманна, Тухеля.

- Лучшим молодым игроком стал Ямаль.

- Здесь я согласен. Он стал чемпионом Европы. И забивал решающие мячи в некоторых матчах. Среди молодых он был безоговорочным кандидатом на этот приз. Вырастит ли он в звезду – зависит от него. Ямаль делает первые шаги. Его еще могут недооценивать. Возьмите Тюкавина. У него первые два сезона были хорошие. Он забивал нужные мячи с полумомента, а сейчас к нему уже по-другому относятся. Еще многое зависит от партнеров. Когда они начинают играть между собой – Тюкавину меньше мячей достается. Но Костя старается. Так и Ямаль. Только со временем будет понятно, превратится испанец в хорошего футболиста или нет.

- Сколько времени для этого нужно?

- Года будет достаточно. Следующий сезон у него будет переломным. А через год уже можно складывать о нем настоящее мнение.

Елена Григорьевская