Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о выигрыше «Золотого мяча» полузащитником «Манчестер Сити» Родри.

«Винисиус - номер один по индивидуальным показателям! Человек на протяжении четырёх лет разрывает Европу, Лигу чемпионов! Он помог выиграть «Золотой мяч» Бензема, что они вдвоём делали? Никто же не говорил, что Винисиус претендует, всем понятно было, что француз будет победителем. Сколько же он делал для того, чтобы Бензема выиграл эту награду. Конечно, для меня Винисиус должен был побеждать в этом году», - сказал Мостовой.

Мадридский «Реал» ожидал, что «Золотой мяч» выиграет Винисиус, а после того, как стало известно, что победителем станет испанец, «сливочные» бойкотировали мероприятие в Париже.

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