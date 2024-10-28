Дасаев высказался о «Золотом мяче» 2024 года

Экс-голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».
«У меня нет времени следить за вручением «Золотого мяча». Какая мне разница кто выиграет? Кто из россиян готов будет претендовать на «Золотой мяч»? Трудно сказать», - передает слова легендарного голкипера Metaratings.ru.
Напомним, что церемония вручения «Золотого мяча» состоится сегодня, 28 октября, в Париже. Главными претендентами на престижную награду являются нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес. В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал форвард сборной Аргентины Лионель Месси.
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