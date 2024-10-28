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«Золотой мяч»: Фоден занял 11-е место, Вирц – 12-е

28 Октября 2024 • 21:20 Комментировать

Всё меньше и меньше времени остаётся до момента вручения «Золотого мяча». Просочилась информация о том, что награду получит полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, но стопроцентной гарантии нет.

Между тем, организаторы раскрыли ещё два итоговых места в финальном голосовании. Так, 11-е место в голосовании за «Золотой мяч» занял атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден, а 12-е – атакующий хавбек «Байера» Флориан Вирц.

Ранее сообщалось о том, какие футболисты заняли в голосовании места с 13-го по 16-е.

Следить за церемонией вручения «Золотого мяча» можно в текстовой трансляции.

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Золотой Мяч Фил Фоден Флориан Вирц ещё теги
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