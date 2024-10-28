Ольмо занял 13-е место в голосовании за «Золотой мяч», Джака – 16-й

На страничке премии «Золотой мяч» продолжает появляться информация об итоговых местах футболистов в голосовании. 13-е место занял хавбек «Барселоны» Дани Ольмо, 14-ю позицию занял представитель «Аталанты» - атакующий полузащитник Адемола Лукман.

На 15-й строчке разместился вингер Нико Уильямс из «Атлетика», за которым следующим летом на трансферном рынке начнётся серьёзная охота. А на 16-й позиции оказался полузащитник «Байера» Гранит Джака.

В финальный свисток претендентов на «Золотой мяч» попало 30 футболистов. О тех, что занял места ниже 16-го, мы уже рассказывали. Так, например, последнюю строчку разделили Матс Хуммельс и Артём Довбик.