Вальверде занял 17-е место в голосовании за «Золотой мяч», Чалханоглу замкнул двадцатку

На официальной страничке премии «Золотой мяч» продолжает появляться информация о том, какие места в голосовании заняли те или иные футболисты. Так, 17-ю позицию занял полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде.

На 18-й строчке оказался вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес, 19-е место занял полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор, а двадцатку замкнул хавбек «Интера» Хакан Чалханоглу.

Как известно, несколько часов назад в прессу просочилась информация о том, что победителем голосования стал Родри из «Манчестер Сити». Впрочем, подтверждения пока нет. Церемония начнётся уже скоро.