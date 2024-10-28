Сака занял 21-е место в голосовании за «Золотой мяч», Рюдигер – 22-й

Продолжает появляться информация о том, какие места заняли футболисты в голосовании за «Золотой мяч». Ранее сообщались имена игроков, которые заняли места с 23-го по 29-е включительно.

Теперь стало известно, что 22-е место занял центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер, а 21-е место – вингер «Арсенала» Букайо Сака.

Будем и дальше следить за информацией от авторов премии «Золотой мяч». По данным прессы, первое место в голосовании занял полузащитник Родри. Представитель «Манчестер Сити» должен получить награду, но лучше подождать официального подтверждения.

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