«Золотой мяч»: Украинец Довбик разделил последнее место с Хуммельсом

В понедельник вечером будет вручен «Золотой мяч». По обыкновению за несколько часов до церемонии публикуется информация о тех игроках, которые заняли нижние места по итогам голосования. В финальной номинации, как известно, было 30 игроков. Итак, на нижних позициях футболисты расположились так:
23 место. Рубен Диаш.
24 место. Вильям Салиба.
25 место. Коул Палмер.
26 место. Деклан Райс
27 место. Витинья
28 место. Алехандро Гримальдо.
29 место. Матс Хуммельс и Артём Довбик.
Будем следить за поступлением новой информации. Ранее сообщалось, что «Золотой мяч» достанется Родри из «Манчестер Сити».
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