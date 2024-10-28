«Золотой мяч»: Украинец Довбик разделил последнее место с Хуммельсом

В понедельник вечером будет вручен «Золотой мяч». По обыкновению за несколько часов до церемонии публикуется информация о тех игроках, которые заняли нижние места по итогам голосования. В финальной номинации, как известно, было 30 игроков. Итак, на нижних позициях футболисты расположились так:

23 место. Рубен Диаш.

24 место. Вильям Салиба.

25 место. Коул Палмер.

26 место. Деклан Райс

27 место. Витинья

28 место. Алехандро Гримальдо.

29 место. Матс Хуммельс и Артём Довбик.

Будем следить за поступлением новой информации. Ранее сообщалось, что «Золотой мяч» достанется Родри из «Манчестер Сити».