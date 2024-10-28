Рейтинг «Золотых мячей» XXI века: Месси – первый, второй, третий и четвёртый, Роналду – пятый

Специалисты авторитетного портала Goal составили рейтинг футболистов, которые выигрывали «Золотой мяч» в XXI веке. При этом оценивались игроки образца тех лет, когда они получали престижную награду. То есть в рейтинге, например, оказались разные версии Лионеля Месси.

На первой позиции рейтинга оказался Месси образца 2015 года, на втором – Месси образца 2011 года. На третьей и четвёртой строчках тоже оказался аргентинец – Лео образцов 2009 и 2012 годов соответственно.

На пятом месте идёт Криштиану Роналду образца 2016 года. Дальшебенз в топ-10 идут Роналдиньо (2005), Криштиану Роналду (2008), Карим Бензема (2022), Лионель Месси (2023) и Фабио Каннаваро (2006).