УЕФА наказал арбитров, укравших дорожный знак перед матчем Лиги чемпионов

Летом польские судьи Бартош Франковски и Томаш Мусял попали в скандал, который был обсуждаемым. Как всем прекрасно известно, арбитры употребили алкоголь перед матчем между украинским «Динамо» и шотландским «Рейнджерс», где должны были работать. И всё могло бы обойтись, но Франковски и Мусял в состоянии опьянения были задержаны с украденным дорожным знаком.

Франковски и Мусял сразу же после случившегося были отстранены от работы. А теперь УЕФА наказал судей из Польши дисквалификацией на срок конца сезона 2024/2025. Поляки в следующий раз пять раз подумают, прежде чем употреблять алкогольные напитки, да ещё и перед работой.