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Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Онана – седьмой, Нойер – десятый

26 Октября 2024 • 15:15 Комментировать

Специалисты из Give Me Sport составили рейтинг лучших вратарей в мире на сегодняшний день. На первой позиции оказался Алиссон из «Ливерпуля». Бразильца ранее признавали лучшим голкипером на планете и по другим версиям. Второе место у Тибо Куртуа из «Реала», а тройку замыкает Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы».

Дальше в топ-20 идут Давид Райя, Ян Облак, Эдерсон, Андре Онана, Диогу Кошта, Ян Зоммер, Мануэль Нойер, Джанлуиджи Доннарумма, Грегор Кобель, Майк Меньян, Лукаш Градецки, Унаи Симон, Марк-Андре тер Штеген, Гильермо Викарио, Георгий Мамардашвили, Джордан Пикфорд и Куивин Келлехер.

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