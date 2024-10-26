Тренер «Баварии» заступился за Нойера после 1:4 в Барселоне

Наставник мюнхенской «Баварии» Венсан Компани отреагировал на волну критики в адрес вратаря команды Мануэля Нойера после матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Немецкий клуб был разгромлен на выезде со счетом 1:4.

«Если мы проигрываем, то виновата вся команда. Это относится не только к Нойеру, но и к другим футболистам, а также тренерам. Критика является частью футбола. Если Мануэль изменит свою игру, то только ради того, чтобы стать лучше», - передает слова бельгийского тренера Bayern & Germany.

После трех проведенных туров общего этапа Лиги чемпионов мюнхенская команда набрала три балла и располагается на 24-й позиции. «Барселона» (6) занимает 13-е место.