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Лига чемпионов

​Левандовски впервые забил немецкой команде в Лиге чемпионов

26 Октября 2024 • 01:57 Комментировать
Барселона
4:1
Бавария

Каталонская «Барселона» выиграла в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов у мюнхенской «Баварии», а польский форвард Роберт Левандовски забил второй гол в прошедшей игре.

Для не го он стал 97-м в рамках Лиги чемпионов, Левандовски приближается к отметке в сто голов в самом престижном клубном турнире европейского клубного футбола. Любопытно, что Роберт впервые забил в ворота немецкого клуба - и это оказался его бывший коллектив, в котором он выступал с 2014 по 2022 год.

В следующем туре Лиги чемпионов «Барселоне» предстоит сыграть в Белграде с местной «Црвеной Звездой». В последний раз «Барселона» побеждала в Лиге чемпионов в 2015 году.


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