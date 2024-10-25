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Лига чемпионов

Агуэро назвал двух фаворитов Лиги чемпионов

25 Октября 2024 • 18:38 Комментировать

Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро ответил на вопрос, кого он считает фаворитом Лиги чемпионов.

«С новым форматом всё очень странно. Думаю, сюрпризов много не будет. Надеюсь, что фаворитами будут «Барселона» и «Манчестер Сити». В некоторых матчах им приходится нелегко, но в итоге они доминируют», - цитирует Агуэро Mundo Deportivo.

На текущий момент первое место в турнирной таблице Лиги чемпионов делят «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Только эти две команды прошли три стартовых тура общего этапа без единой осечки – у них по девять очков.

Напомним, что в сезоне 2024/2025 в Лиге чемпионов нет групповой стадии.

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