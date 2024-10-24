Вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Опередил Винисиус конкурента из «Барселоны» Рафинью Диаса. Также на награду претендовали Такуми Минамино из «Монако» и Тиджани Рейндерс из «Милана».

Напомним, что Винисиусу удалось оформить хет-трик в ворота дортмундской «Боруссии» на неделе в рамках ЛЧ. «Реал» в итоге разгромил «шмелей» в очном матче – 5:2. Победа позволила мадридскому клубу набрать в турнирной таблице шесть очков и занять 12 место. Ранее «Реал» проиграл «Лиллю» (0:1) и обыграл «Штутгарт» с уверенным счётом (3:1).