Рафинья: «Не мог представить, что сотая игра за «Барселону» будет такой»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас поделился эмоциями после хет-трика в своей юбилейной игре за клуб.

23 октября «Барселона» разгромила «Баварию» (4:1) в матче третьего тура Лиги чемпионов. Данная игра стала сотой для бразильца в футболке каталонцев.

— Даже в самых смелых мечтах я не смог себе представить, что моя сотая игра за «Барселону» будет такой, — цитирует Рафинью Barca Universal.

За 100 матчей 27-летний вингер забил 29 голов и сделал 33 результативные передачи.

Контракт Рафиньи с «Барселоной» рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 60 миллионов евро.