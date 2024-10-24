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Ямаль выделил лучших игроков «Барселоны» в матче с «Баварией»

24 Октября 2024 • 15:33 Комментировать
Барселона
4:1
Бавария

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался об игре своих партнёров в минувшем матче Лиги чемпионов с «Баварией».

Напомним, встреча третьего тура завершилась разгромной победой «Барселоны» со счетом 4:1. Три мяча записал в свой актив Рафинья Диас, еще один гол забил Левандовски.

— Мне очень понравилось то, что делали Педри и Касадо. Они, как и Рафинья, стали решающим фактором матча, — сказал Ямаль после игры.

После трех туров «Барселона» занимает десятое место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав шесть очков.

В следующем туре «Барселона» встретится на выезде с сербской «Црвеной Звездой».  

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