Ямаль выделил лучших игроков «Барселоны» в матче с «Баварией»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался об игре своих партнёров в минувшем матче Лиги чемпионов с «Баварией».

Напомним, встреча третьего тура завершилась разгромной победой «Барселоны» со счетом 4:1. Три мяча записал в свой актив Рафинья Диас, еще один гол забил Левандовски.

— Мне очень понравилось то, что делали Педри и Касадо. Они, как и Рафинья, стали решающим фактором матча, — сказал Ямаль после игры.

После трех туров «Барселона» занимает десятое место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав шесть очков.

В следующем туре «Барселона» встретится на выезде с сербской «Црвеной Звездой».