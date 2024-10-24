Рафинья - о разгроме «Баварии»: «Это была месть «Барселоны»

Атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» Рафинья прокомментировал вчерашнюю победу над мюнхенской «Баварией» в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Сине-гранатовые» выиграли со счетом 4:1, в активе бразильца три забитых мяча.

«Это была наша месть для фанатов. Мы, как футболисты, не оглядываемся в прошлое. Команда уже сконцентрирована на следующем матче», - передает слова бразильского футболиста ESPN.

Следующий матч «Барселона» проведет в рамках чемпионата Испании против мадридского «Реала». «Эль класико» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в субботу, 26 октября.