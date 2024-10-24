Тренер «РБ Лейпцига» прокомментировал поражение от «Ливерпуля»

В поединке третьего тура общего этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» на своем поле потерпел поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:1. Об этом матче высказался наставник немецкого коллектива Марко Розе.

«Мои подопечные хорошо начали, но соперник реализовал свой самый первый момент. Мы хорошо сыграли у своих ворот. В атаке команда имела две реальные возможности забить гол. На таком уровне нельзя транжирить моменты. В этом матче мы не смогли улучшить свое положение, но у нас еще будут возможности. Будем продолжать трудиться и верить в себя», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После трех туров немецкая команда занимает лишь 31-е место в турнирной таблице.