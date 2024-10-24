Игрок «Барселоны» Кунде высказался после крупной победы над «Баварией»

Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал домашнюю победу над мюнхенской «Баварией» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Сине-гранатовые» выиграли со счетом 4:1.
«Отличная победа для нас. Мы обыграли очень сильного соперника в лице «Баварии». Такие победы добавляют уверенности. После первого забитого мяча у нас возникли некоторые трудности, но после второго гола мы уже не смотрели назад», - передает слова француза пресс-служба УЕФА.
Напомним, что хет-триком в прошедшей встрече отметился бразильский вингер Рафинья. Еще по голу записали себе в актив нападающие Роберт Левандовски и Гарри Кейн.
Бан пользователя