Игрок «Барселоны» Кунде высказался после крупной победы над «Баварией»

«Отличная победа для нас. Мы обыграли очень сильного соперника в лице «Баварии». Такие победы добавляют уверенности. После первого забитого мяча у нас возникли некоторые трудности, но после второго гола мы уже не смотрели назад», - передает слова француза пресс-служба УЕФА.