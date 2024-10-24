Тюрам подвёл итоги матча «Интера» против «Янг Бойз»

Форвард миланского «Интера» Маркус Тюрам дал комментарий после минимальной победы над швейцарским «Янг Бойз» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Нерадзурри» выиграли со счетом 1:0.

«Наша команда провела тяжелый матч против сильного соперника. Мы прибавили перед финальным свистком и вырвали победу. Очень рады этому результату. Я очень доволен, что забил победный мяч», - передает слова французского нападающего пресс-служба УЕФА.

Итальянский гранд набрал семь очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Лиги чемпионов. Что касается «Янг Бойз», то швейцарская команда пока не набрала ни одного балла и находится на 35-м месте.