Облак прокомментировал поражение «Атлетико» в Лиге чемпионов

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак высказался о домашнем поражении от французского «Лилля» в поединке третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Матрасники» уступили со счетом 1:3.
«Мы были обязаны победить, но что-то пошло не так. Впереди еще много матчей, поэтому мы уверены, что еще все исправим. Ни в коем случае нельзя опускать руки. «Атлетико» должен сражаться и справлять свое положение», - передает слова словенского вратаря пресс-служба УЕФА.
После трех матчей мадридская команда набрала три очка и занимает 27-е место в турнирной таблице. «Лилль», в свою очередь, с шестью баллами располагается на 15-й позиции.
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