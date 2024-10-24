Облак прокомментировал поражение «Атлетико» в Лиге чемпионов

«Мы были обязаны победить, но что-то пошло не так. Впереди еще много матчей, поэтому мы уверены, что еще все исправим. Ни в коем случае нельзя опускать руки. «Атлетико» должен сражаться и справлять свое положение», - передает слова словенского вратаря пресс-служба УЕФА.