Нападающий «Атлетико» Альварес: «Если не забиваешь голы, тебя наказывают»

В рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Атлетико» на домашнем стадионе потерпел неожиданное поражение от французского «Лилля» со счетом 1:3. После окончания встречи форвард «матрасников» Хулиан Альварес пообщался с журналистами.

«Мы провели классную первую половину, но нам не хватило реализации. В таком турнире нужно максимально использовать свои моменты. Здесь очень сильные соперники. Если не забивать свои голы, то тебя накажут», - передает слова аргентинца пресс-служба УЕФА.

После этой встречи подопечные Диего Симеоне с тремя очками занимают 27-е место в таблице. Что касается «Лилля», то французская команда набрала шесть баллов и идет на 15-й позиции.