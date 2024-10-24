Фоден рассказал о беседе игроков «Манчестер Сити» в перерыве матча со «Спартой»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден дал комментарий после крупной победы над чешской «Спартой» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Горожане» одержали победу со счетом 5:0.

«Соперник заставил нас поработать. Было непросто после моего гола. «Спарта» действовала компактно и оставляла мало свободных зон. Мы обсудили этот момент в перерыве. Думаю, во втором тайме «Сити» сыграл намного лучше», - передает слова игрока пресс-служба УЕФА.

В трех турах «Манчестер Сити» набрал семь баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Что касается «Спарты», то пражская команда располагается на 21-й позиции.