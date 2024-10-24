Игрок «Барселоны» отметил вклад Флика в разгромную победу над «Баварией»

Хавбек каталонской «Барселоны» Педри высказался о вкладе наставника команды Ханса-Дитера Флика в крупную победу над мюнхенской «Баварией» (4:1) в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Тренер заставляет нас верить, что мы способны конкурировать на самом высоком уровне. Наша команда четко знает, что нужно делать на поле», - передает слова полузащитника Barca Universal.

Напомним, что тремя голами в составе «сине-гранатовых» отметился бразильский вингер Рафинья Диас. Еще один мяч организовал нападающий Роберт Левандовски. В составе мюнхенского гранда единственный гол забил английский бомбардир Гарри Кейн.