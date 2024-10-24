Нойер прокомментировал поражение «Баварии» от «Барселоны»

Страж ворот мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер высказался о крупном поражении от каталонской «Барселоны» в поединке третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Немецкий гранд уступил на выезде со счетом 1:4.
«Обе команды показывали атакующий футбол, поэтому были ошибки и много потерь. В прошедшей встрече нам нужно было играть более агрессивно в середине поля, перекрывать быстрых игроков соперника. В этом матче мы упустили Рафинью. Нужно разобраться с этим моментом», - передает слова голкипера Bayern&Germany.
По итогам трех туров общего этапа Лиги чемпионов подопечные Ханса-Дитера Флика с шестью очками занимают 13-е место в турнирной таблице. Мюнхенцы с тремя баллами идут на 24-й строчке.
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