Нойер прокомментировал поражение «Баварии» от «Барселоны»

«Обе команды показывали атакующий футбол, поэтому были ошибки и много потерь. В прошедшей встрече нам нужно было играть более агрессивно в середине поля, перекрывать быстрых игроков соперника. В этом матче мы упустили Рафинью. Нужно разобраться с этим моментом», - передает слова голкипера Bayern&Germany.