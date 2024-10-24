Ямаль прокомментировал разгром «Баварии» со счётом 4:1

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал домашнюю победу над «Баварией» в поединке третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Сине-гранатовые» разгромили соперника со счетом 4:1.
«Очень важная победа над «Баварией», тем более со счетом 4:1. Мы сейчас безумно счастливы. «Барса» очень хорошо выступает в этом сезоне. В этом противостоянии наша команда показала, на что способна», - передает слова 17-летнего игрока газета Marca.
В прошедшем поединке Ламин отметился голевой передачей. Хет-трик в составе «сине-гранатовых» оформил Рафинья, еще один гол на свой счет записал Роберт Левандовски.
Бан пользователя