Ямаль прокомментировал разгром «Баварии» со счётом 4:1

«Очень важная победа над «Баварией», тем более со счетом 4:1. Мы сейчас безумно счастливы. «Барса» очень хорошо выступает в этом сезоне. В этом противостоянии наша команда показала, на что способна», - передает слова 17-летнего игрока газета Marca.